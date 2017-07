Juwelier Oosterhof zit vast

Juwelier Henk Oosterhof is vastgezet, omdat hij 'geen afdoende verklaring' wil geven voor de faillissementsfraude waarvan hij verdacht wordt. Hij moest zich maandagochtend verantwoorden tijdens een faillissementsverhoor bij de rechtbank in Groningen.

Het verhoor vond plaats in aanwezigheid van de curator. Volgens advocaat Henry Gerdes van Oosterhof was de rechter-commissaris niet tevreden over de antwoorden van de juwelier.Ook bleek Oosterhof niet in staat de stukken te overleggen aan de rechtbank.Oosterhof is voorlopig vastgezet. Volgens de rechter-commissaris heeft hij nu 'bedenktijd' gekregen om een antwoord te formuleren op de vragen.De juwelierswinkels van Oosterhof in Veendam en Stadskanaal gingen in juni 2016 failliet. Oosterhof en zijn vrouw waren maanden 'zoek' en bleken al die tijd in Spanje te zitten. Hij wordt ervan verdacht spullen aan de boedel onttrokken te hebben, zoals zijn waardevolle klokkenverzameling.