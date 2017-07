Brandweerkazerne Sontweg verdwijnt; kleinere kazernes gaan gat opvangen

(Foto: Google Street View)

De brandweerkazerne aan de Sontweg in Groningen verdwijnt. Op dit moment wordt er onderzoek gedaan naar een mogelijke verhuizing.

Grootste reden voor het vertrek van de kazerne zijn de aanrijtijden van de brandweer. Die liggen al jaren onder het landelijk gemiddelde voor steden. Vanaf de huidige kazerne redt de brandweer het te vaak niet binnen de gestelde tijd.



Stad is veranderd

De stad is veel veranderd sinds de bouw van de kazerne begin jaren tachtig. Inmiddels zijn er grote wijken aan de noord-, west- en oostkant van de stad bijgekomen, zoals Beijum, De Held en Meerwijk. Ook zijn er tegenwoordig veel meer dertig kilometerwegen dan vroeger.



De brandweer zet in op meerdere kleinere kazernes in de stad. Dat is ook gebruikelijk in andere grote steden. De Groninger brandweer heeft op dit moment twee locaties: Sontweg en een locatie in de westelijk gelegen wijk Vinkhuizen.



Onderhoudskosten zijn hoog

Er wordt onderzoek gedaan naar welke locaties beter geschikt zijn voor een brandweerkazerne in Groningen. Hierbij wordt ook gelet op aanrijtijden naar buurtgemeenten.



Een andere reden voor een verhuizing is dat de 35 jaar oude kazerne aan de Sontweg sterk is verouderd. Onderhoudskosten zijn daardoor hoog. Waarschijnlijk is het financieel aantrekkelijker om nieuwe brandweerposten te bouwen, dan de oude op te knappen.



De gemeente Groningen wil op de plek van de oude kazerne huizen bouwen.

Door: RTV Noord Correctie melden