Promotiekoeien 'gearresteerd' door provincie

Langs de Sellingerweg tussen Sellingen en Ter Apel stonden ze; twee roze 'promotiekoeien' voor snel internet in de buitengebieden van Westerwolde en Stadskanaal. Afgelopen weekend werden ze weggehaald door een onbekende. Dat blijkt de Provincie Groningen te zijn.

Provincie Groningen is beheerder van de weg waaraan de koeien waren geplaatst. 'Volgens ons beleid mogen er geen obstakels in de berm staan die hinderlijk kunnen zijn voor het verkeer', licht Niels Manuputty, provinciemedewerker, toe.Hij zag de koeien staan en zocht uit of er wel een vergunning was aangevraagd. 'Die heb ik zelf niet binnen zien komen en collega's ook niet. We hebben zelfs nog gemaild naar het emailadres op de koe', vertelt Manuputty.Zaterdag miste de Stichting Snel Westerwolde & Stadskanaal, die de koeien plaatste, in eerste instantie een van haar promotiekoeien. Via een bericht op sociale media werd al snel duidelijk dat deze koe in een loods op een industrieterrein in Nieuwe Pekela was gezien.Manuputty laat weten dat hij inmiddels contact heeft gehad met de stichting en dat zij de koeien van stal kunnen halen. Dat gebeurt maandagmiddag. Om ze opnieuw langs de weg te mogen plaatsen, moet de stichting via de officiële weg een nieuwe aanvraag doen.De gemeenten Vlagtwedde, Bellingwedde en Stadskanaal hebben met de Maatschappij voor Breedband in Nederland B.V. een convenant gesloten over de aanleg van een glasvezelnetwerk.