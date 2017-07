Eemsdeltacollege heeft weer een voldoende

(Foto: RTV Noord)

Het Eemsdeltacollege in Delfzijl is weer boven jan. De onderwijsinspectie heeft de vmbo-opleiding boordeeld met een mooie voldoende. De school is er blij mee.





'De inspectie had kritiek op de manier waarop de lessen werden gegeven en de leerlingen gecorrigeerd werden. Gelukkig hebben we dat weten te herstellen', vertelde directeur Klaas Reinders eerder aan RTV Noord.





Een extern bureau heeft de school van advies voorzien en de leerkrachten zijn op cursus geweest. De inspecteurs hebben de verbeteringen herkend en erkend.



