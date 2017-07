Kind in buggy aangereden

(Foto: Huisman Media)

Bij een aanrijding bij een school-oversteekplaats aan de Sportlaan in Oude Pekela, is een kind in een buggy gewond geraakt.

De aanrijding tussen een auto en de buggy vond plaats aan het begin van de maandagmiddag. Het ongeluk trok veel bekijks. Er kwamen meerdere politieauto's, een ambulance en een traumahelikopter af op de plek des onheils.



Het kind is per ambulance en niet per helikopter naar het UMCG gebracht. Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren, is niet bekend.

Door: RTV Noord Correctie melden