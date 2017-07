'Protestboer' Gommer gaat niet in op aanbod FrieslandCampina

Boer Henk Gommer uit Zevenhuizen gaat door met het laten weglopen van zijn melk, ondanks het aanbod dat zuivelcoöperatie FrieslandCampina deed om uit het conflict met de melkveehouder te komen.

Dat conflict draait om de Kringloopwijzer die boeren moeten invullen om te kunnen bijhouden wat er aan stoffen als fosfaat en nitraat omgaat in hun bedrijf. FrieslandCampina verplicht haar leden die Kringloopwijzer in te vullen, maar Gommer weigert dat.Volgens hem is het voor kleine melkeehouders zonder mestoverschot volstrekt overbodig om de Kringloopwijzer bij te houden. 'Overbodig werk', zegt Gommer, die zijn bedrijf runt zonder gebuik te maken van een computer. 'Zo'n ding is niets voor mij.'Door de weigering van Gommer komt FrieslandCampina zijn melk inmiddels niet meer ophalen. Gommer is daardoor genoodzaakt de melk te laten weglopen in zijn mestkelder. Op die manier is inmiddels al 10.000 liter verloren gegaan.FrieslandCampina heeft nu per brief aangeboden de Kringloopwijzer voor de Zevenhuister boer in te vullen. Volgens Gommer geeft de zuivelcoöperatie daarmee aan niet te begrijpen wat zijn bezwaar is. 'Het gaat om het principe. Ik vul de Kringloopwijzer niet in, mijn accountant niet en FrieslandCampina ook niet.'Bovendien vindt hij dat er onwaarheden in de brief staan. 'Zo staat er dat er frequent overleg is geweest tussen mij, burgemeester Hoekstra van Leek en mensen van FrieslandCampina. Dat is niet waar.'Ook stuit het hem tegen de borst dat er in de brief staat wat hij wel en niet tegen de pers mag zeggen als hij akkoord gaat met het voorstel. 'Dat is dictatoriaal', briest de Zevenhuister.Volgens hem is er een eenvoudige oplossing: 'De regels moeten worden teruggedraaid voor boeren die hun mest op hun eigen land kwijt kunnen. Die moeten worden vrijgesteld.'Grote vraag is hoe lang er nog melk in de mestkelder blijft stromen: 'Twee maanden kan ik het in ieder geval volhouden', besluit Gommer.