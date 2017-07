Eerste ringslang gevonden in De Onlanden

In natuurgebied De Onlanden ten zuiden van de stad Groningen is voor het eerst een ringslang gevonden. Een dode weliswaar, maar Wim van Boekel van Stichting Natuurbelang De Onlanden is er blij mee. 'Nu er één is gevonden gaan we ervan uit dat er meer zijn.'

Van Boekel vond de ringslang maandagmorgen platgereden op de Groningerweg tussen Peize en Hoogkerk. Hij nam hem mee naar huis en legde er een meetlat naast. 'Het is een flink exemplaar van 75 centimeter lang. Vermoedelijk een mannetje.'De natuurorganisatie zat min of meer op de ringslang te wachten. 'We vroegen ons al af waarom ze nog niet in De Onlanden gezien zijn, want ze passen er prima. Vlakbij, in het Fochteloërveen komt een grote populatie ringslangen voor. Dus ze hoeven eigenlijk alleen maar het Peizerdiep te volgen, om in De Onlanden te komen', legt Van Boekel uit.De ringslang staat in Nederland op de Rode Lijst van zeldzame dieren. Buiten de Benelux komen ringslangen in grote aantallen voor. Natuurbeheerders leggen in gebieden waar de ringslang gezien wordt vaak broeihopen aan om de voortplanting te bevorderen. Ze eten voornamelijk kikkers.Het dier is niet giftig maar kan wel bijten. De ringslang dankt zijn naam aan de gele vlekken aan weerszijden van de hals, net achter de kop, die aan de bovenkant soms samenvloeien en doen denken aan een ring.