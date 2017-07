Groningen krijgt een nieuw eiland en je kunt het al zien

De eerste contouren van het nieuwe eiland in de Eems-Dollard zijn al te zien. Het wordt een broedeiland waar vogels als de stern, visdiefjes en steltlopers terecht kunnen.

Vanaf de dijk is het opgespoten zand al duidelijk zichtbaar.Met het eiland hoopt Rijkswaterstaat en de provincie te voorkomen dat de vogels op bedrijventerreinen en daken van bedrijven in de Eemshaven terecht komen. Het eiland is onderdeel van het programma 'Eems-Dollard 2050', waarin verbetermaatregelen voor de Eems-Dollard staan.Eind vorige maand raakte bij het aanleggen van het eiland een graafmachine vast in het drijfzand. Na een dag vastgezeten te hebben is die er vrijdag weer uitgehaald.Het eiland moet na de zomer klaar zijn voor gebruik.