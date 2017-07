Bijstand-experiment in Groningen: dit moet je weten

Moet je iemand die geen werk heeft meer achter de broek zitten of juist meer vertrouwen geven? Voor de gemeenten Groningen en Ten Boer is het antwoord voorlopig: benader uitkeringsgerechtigden op een positieve manier en geef ze meer eigen regie.

De twee Groninger gemeenten doen daarom, net als Tilburg, Utrecht en Wageningen, mee aan een experiment met de bijstand. Maar hoe werkt deze proef? Wie komen er voor in aanmerking en wat gebeurt er met de resultaten?Eigenlijk wilde de gemeente Groningen nog een stapje verder gaan dan een bijstandsexperiment. GroenLinks-wethouder Mattias Gijsbertsen is een groot voorstander van een basisinkomen : een uitkering zonder verplichtingen en controles, maar met volledige regie over je eigen leven en zonder zorgen over je inkomen. Dat basisinkomen ligt politiek gevoelig en dus is een compromis gesloten.Het is een tweejarig experiment. De centrale onderzoeksvraag is: wat zijn de effecten van het geven van meer vertrouwen en eigen regie op het gedrag van bijstandsgerechtigden, de resultaten die ze behalen en hun welbevinden?Groningen ziet de bijstand als een soort zorgverzekering met een basisuitkering en een aantal pakketten als aanvullende verzekering. Achterliggende gedachte is dat bijvoorbeeld een alleenstaande moeder iets anders nodig heeft dan een jongere die net is afgestudeerd.Daarom komen erDeze groep is niet meer verplicht om te solliciteren, wat nu vier keer per vier weken moet. Ook hoeven deelnemers een aangeboden baan niet te accepteren.Dit gebeurt onder meer door het regelmatig voeren van gesprekken.Deelnemers die inkomsten hebben, mogen de helft van wat ze verdienen houden tot een maximum van 199 euro per maand. Dit geldt voor de twee jaar die de proef duurt. Onder het huidige regime is dat 25 procent tot een maximum van 199 euro per maand, gedurende maximaal zes maanden. Over twee jaar berekend, mag je dus nu 4800 euro bijverdienen in plaats van 1200 euro.Uniek aan het experiment in Groningen is dat er ook een groep is, die zelf één van de drie vorige mogelijkheden mag kiezen. Wethouder Gijsbertsen: 'Daarmee breekt Groningen als eerste in Nederland met het principe 'one size fits all' en doen we recht aan de grote verschillen die er zijn tussen de uitkeringsgerechtigden.'Deze mensen doen wel mee aan het experiment, maar voor hen blijven de huidige regels gelden.In de gemeente Groningen zijn ongeveer tienduizend huishoudens aangewezen op een bijstandsuitkering. Uit de doelgroep wordt een steekproef gehouden onder 1200 personen. Deelname aan het experiment is vrijwillig. Wanneer mensen worden geselecteerd in één van de groepen, krijgen ze de vraag voorgelegd of ze mee willen doen. Ze mogen dus weigeren.Het experiment duurt twee jaar en wordt geëvalueerd door de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Ook tijdens de proef wordt al gekeken naar de effecten op participatie aan de arbeidsmarkt en het welzijn van de deelnemers. Sommigen van hen krijgen een verzoek om te gaan vloggen. Ook worden symposia gehouden, waarin de ervaringen van deelnemers centraal staan.Na twee jaar rapporteren de deelnemende gemeenten aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dat maakt van alle experimenten in ons land een rapport voor de Tweede Kamer.