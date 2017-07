Dertig maanden cel voor neersteken van zwager

Een 27-jarige man uit Den Haag moet dertig maanden de cel in voor het neersteken van zijn zwager, vorig jaar juni in Delfzijl. De rechtbank vindt poging tot doodslag bewezen.

De man was bij zijn zus en zwager op bezoek, toen ze ruzie kregen. Hij pakte een mes uit de keuken en stak het slachtoffer in zijn borst. Tegen de rechter zei hij dat het noodweer was, maar dit verwierp de rechtbank.De man is vaker voor geweldsdelicten veroordeeld en had nog een voorwaardelijke celstraf van drie weken openstaan. Ook die moet hij nog uitzitten.