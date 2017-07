Wieke Paulusma wint Els Borstprijs

D66-politicus Wieke Paulusma (38) won afgelopen zaterdag in Driebergen de Els Borst Netwerk Inspiratieprijs. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een inspirerende D66-vrouw die iets uitzonderlijks heeft gedaan.

Paulusma zette zich de afgelopen tijd in voor meer diversiteit in topbesturen. Ze is gemeenteraadslid voor D66 in Groningen en is een van de initiatiefnemers van de campagne Raad zoekt Vrouw in Stad. Paulusma ging aanvankelijk uit bewondering voor Els Borst de politiek in.'Ik maak me al heel lang hard voor diversiteit. Zo heb ik op het afgelopen congres een motie ingediend om te zorgen voor meer diversiteit in topbesturen. Daarvan zou 30% in de regel vrouwelijk moeten zijn, maar Nederland bungelt onderaan de lijstjes als het hierom gaat met 7-8 procent', vertelt Paulusma.'Vaak staat voorop dat je zelf je plek moet verdienen. Men vindt dat mannen en vrouwen gelijke mogelijkheden moeten hebben om ergens te komen, maar uit onderzoek blijkt dat dat in de praktijk niet zo is.'De Groningse legt uit dat het bewerkstelligen van meer diversiteit geen principekwestie is: 'Bedrijven die geen gemixte teams hebben, doen het gewoon slechter. Het is dus niet alleen urgent om een management met mannen en vrouwen te hebben, het loont ook.'De Els Borstprijs wordt sinds 2007 uitgereikt. Els Borst was oud-minister van Volksgezondheid en werd in 2014 vermoord. Paulusma was samen met drie anderen genomineerd voor de prijs die eerder werd gewonnen door Ingrid van Engelshoven en Pia Dijkstra.