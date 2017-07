'Locatie buggy-ongeluk is enorm gevaarlijk'

Het ongeluk aan de Sportlaan in Oude Pekela maandagmiddag, waarbij een automobilist een buggy met een kind erin aanreed, maakt veel tongen los bij Pekelders.

Het ongeluk dat plaatsvond op een school-oversteekplaats, had veel omstanders. Zij zagen hoe het kind met een ambulance naar het UMCG werd gebracht.Onder het Facebookbericht van RTV Noord geven talloze omwonenden kritiek op het rijgedrag van mensen bij de oversteek - maar vooral over de kruising Raadhuislaan - Sportlaan zelf.'Verschrikkelijk. Mijn dochter kwam overstuur thuis. Ze moest daar oversteken en zag het kindje liggen', zegt Laura Meijer. 'Het is niet normaal hoe hard sommigen daar rijden. Die drempels liggen daar voor jan l*l.'Omwonende Isabel Klok herkent dat: 'Wij liggen 's avonds in bed en zeggen dan: daar gaat er weer eentje, die moet toch wel met de wielen van de grond komen! Ik steek elke dag meerdere keren bij dit zebrapad over. In tachtig procent van de gevallen rijden de auto's door. Dit zebrapad is enorm gevaarlijk.'Claudia Oost vindt het zicht bij de Sportlaan te beperkt: 'Ik loop hier zelf ook regelmatig met de kinderwagen. Misschien dat ze nu een keer iets doen aan die belachelijk hoge heg. Een bestuurder ziet daardoor heel weinig.'Het gaat verderop in de Raadhuislaan ook fout, stelt Jo Komies. 'Een zebrapad verder bij de rotonde is het ook drama. Er komen auto's van die rotonde die niet stoppen, omdat het zebrapad er zo dicht op zit.'Gemeente Pekela ziet nog geen reden voor een onderzoek naar de kruising. 'Er zijn ons geen signalen bekend over onveiligheid hier. Als een auto bijvoorbeeld geen voorrang heeft verleend, is het punt nog niet meteen onveilig.'De politie, die zegt dat er een hoop emotie was rondom het ongeluk en getuigenverklaringen op het bureau heeft laten afleggen, weet ook niet van eerdere onveilige situaties. 'Vanaf januari is er wat materiële schade voorgekomen op de Raadhuislaan, maar andere signalen zien we niet.'Maria Orsel wijst niet naar de onoverzichtelijkheid van de kruising Sportlaan en de Raadhuislaan, maar naar de bestuurder: 'Als het op een oversteekplaats bij een school gebeurt, is de automobilist sowieso schuldig.'