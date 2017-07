WarmteStad begint met aanleg warmtenet op Zernike Campus

'De bron op drie kilometer diepte die we hier gaan aanboren, is straks onze kachel voor 10.000 huishoudens', vertelt Wim Klootsema, projectleider Warmtetransportnet Noord-West.

Op het Zerniketerrein in Groningen wordt een ondergrondse, geothermische bron aangeboord. Hierin zit heet water dat naar boven wordt gepompt. De aanleg van een nieuw warmtenet is een van de middelen om Groningen in 2035 energieneutraal te maken.Duizenden huishoudens in Paddepoel, Selwerd, Vinkhuizen en Kostverloren kunnen ermee van warmte worden voorzien. Maandag zijn de eerste voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Wim Klootsema: 'Eerst worden kabels aangelegd. De bron zelf wordt volgend jaar pas aangeboord. Om de kabels aan te leggen moet er eerst een stuk van vijfhonderd meter weg bij Blauwborgje worden opgebroken'.In de vakantieperiode wordt vier kilometer leiding aangelegd in acht weken tijd. 'We gaan hierna richting Paddepoel-Noord, dan naar Selwerd en vanaf daar zakken we naar beneden naar Kostverloren en een stuk Vinkhuizen', aldus de projectleider.Of er wel water in de bron zit, is nog niet duidelijk. 'Mocht de bron op drie kilometer diepte geen water bevatten, dan sluiten we de klanten die op dit netwerk komen eerst aan op de reservebron', zegt Klootsema.De start van het project werd eerder uitgesteld vanwege financiële problemen, maar dat is inmiddels rond. Naar verwachting kunnen de eerste huishoudens in 2022 gebruik maken van het nieuwe warmtenetwerk.