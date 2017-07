Celstraf voor gokverslaafde inbreker

(Foto: Jos Schuurman/FPS)

Een 37-jarige man uit Groningen is veroordeeld voor drie woninginbraken en moet hiervoor vijftien maanden de cel in, waarvan zeven maanden voorwaardelijk. Ook moet de man zich laten behandelen.

De man brak vorig jaar in bij woningen aan de Bremstraat, Meteoorstraat en Lichtboei in Groningen. Agenten kwamen hem op het spoor omdat hij verdacht werd van betrokkenheid bij een woningoverval.



Bij doorzoeking van de woning werden twee laptops gevonden. Deze waren afkomstig van de woningen waar was ingebroken. Inmiddels wordt de man niet meer van de woningoverval verdacht.



De man is gokverslaafd en heeft inmiddels een strafblad van vijftien kantjes.

