Justitie eist forse straffen in hennepzaak

Drie mannen van 26, 32 en 34 jaar uit Groningen stonden maandag voor de rechter voor het telen van hennep, deelname aan een criminele organisatie en het voorhanden hebben van wapens. De officier van justitie eiste forse straffen.

Zo werd tegen de 26-jarige man drie jaar cel geëist, tegen de 32-jarige man 2,5 cel en de 34-jarige man hoorde twee jaar cel tegen zich eisen.De mannen werden in juni 2015 opgepakt tijdens een inval op en bij woonwagenkamp De Kring in Groningen. Ook werd er een inval gedaan bij Growshop aan de Wasaweg in Groningen.De inval werd gedaan nadat de politie een melding kreeg van een inwoner van Winsum. Er zou een vreemde situatie zijn bij een loods aan Het Aanleg in Winsum. Auto's reden 's nachts van en naar de loods. De politie hing camera's op en zag de drie verdachten bij de loods. In het pand vond de politie 1314 planten.De woningen van de verdachten werden doorzocht en hier werd veel geld en dure spullen gevonden. Zoals een Rolex horloge van dertig duizend euro, een Harley-Davidson motor en dure meubels.De mannen verdienen geld met oud ijzer en één verdachte heeft een uitkering. De officier van justitie zei dat het niet duidelijk is waar het geld vandaan komt. Dit werd tijdens de rechtszaak ook niet duidelijk want de verdachten beriepen zich op hun zwijgrecht.Bij de huiszoekingen werden ook wapens gevonden. De 26-jarige verdachte zegt hierover: 'Het is bij ons een traditie. Misschien niet zoals het hoort. Maar ik wil het wel terug hebben. Het heeft emotionele waarde'. Er werd ook een wapen gevonden tussen het speelgoed van een kind.De rechter doet over twee weken uitspraak.