Noord Vandaag: Kwart Groningers meldt schade niet vanwege 'gezeur'

'Gedoe' en 'gezeur'. Een kwart van de Groningers die voor het eerst aardbevingsschade hebben, meldt dat niet. De gedupeerden hebben weinig hoop op een goede afhandeling van hun klacht.

Groningers die al eerder bevingsschade hebben gehad, kampen vaker met psychische klachten. Onderzoeker Tom Postmes legt uit waarom dit gevaarlijk is.'One size fits all.' Dat geldt niet voor een bijstandsuitkering, vindt wethouder Mattias Gijsbertsen van Groningen. De gemeente Groningen doet daarom mee aan een proef met 'bijstand op maat'. Maar verdwijnt dan niet de prikkel om werk te zoeken? Gijsbertsen legt uit waarom hij overtuigd is van het tegendeel.- Kind in buggy geschept op omstreden zebrapad.- Oud-juwelier Oosterhof zit vast.- Angst en achterdocht om zoutwinning.- Fanatieke ouderen testen een fitness-app.