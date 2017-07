Delfzijlsters gaan er volgend jaar paar tientjes op vooruit

(Foto: RTV Noord)

Inwoners van de gemeente Delfzijl hoeven vanaf volgend jaar minder belasting te betalen. Volgens wethouder van Financiën Jan Menninga scheelt het enkele tientallen euro's.

Voor de gemeente zelf pakt dit wat minder goed uit: het zorgt voor een structurele daling van inkomsten van zeven ton.



Belasting op ondergrondse kabels

Delfzijl is nog één van de weinige gemeenten die 'precariobelasting' heft: een belasting over openbare (water)leidingen en kabels. Vanaf 2018 mag dat niet meer. De gemeente wil de weggevallen opbrengsten niet compenseren door bijvoorbeeld meer onroerendzaakbelasting (ozb) te heffen, dus is het een voordeeltje van zo'n 25 euro voor alle inwoners.



Hoe die zeven ton wordt opgevangen, is nog de vraag. Daarover neemt het college later een beslissing.



Winst over vorig jaar

Over 2016 heeft de gemeente een winst van bijna twee miljoen euro geboekt. Dat geld gaat naar grote projecten dit jaar, zoals de bouw van het MuzeeAquarium en de Woonservicezone in het centrum.



In 2017 staat de gemeente tot nu toe in de rode cijfers. Dat komt onder meer door de toename van het aantal statushouders. Daardoor is het aantal uitkeringen hoger dan voorzien.



Plannen later bekend

Normaal gesproken maken gemeenten in het voorjaar de plannen bekend voor het volgend jaar in de 'kadernota'. Die stelt de gemeente Delfzijl pas in het najaar op, omdat er nog teveel onzekerheden zijn.



Dat komt onder meer doordat de kabinetsonderhandelingen nog volop gaande zijn. Daardoor is het onduidelijk wat de inkomsten zijn uit het gemeentefonds.



Goede bruid voor fusie

In het najaar moet ook meer duidelijk worden over de mogelijke fusie met Appingedam en Loppersum. Volgens wethouder Jan Menninga zien de financiën voor de lange termijn er goed uit: 'Als ik zo naar de ontwikkelingen kijk, is Delfzijl een goede bruid of bruidegom voor de fusiegemeenten.'



Op dit moment loopt een onderzoek naar de financiële toekomst van de drie DAL-gemeenten. Nog voor de zomer moet daarover meer duidelijk worden.

Door: RTV Noord Correctie melden