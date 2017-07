Ronald in Finsterwolde over ophef om zonnepark

(Foto: RTV Noord)

Ophef in Finsterwolde. Aan de rand van het dorp komt mogelijk een zonnepark en daar is niet iedereen even blij mee.

Het park moet stroom gaan opwekken voor zo'n 2500 huishoudens, maar daarvoor zijn wel honderden zonnepanelen nodig.



Wat zijn de argumenten van de voor- en tegenstanders? Ronald zoekt het uit…

Door: Ronald Niemeijer Correctie melden