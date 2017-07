Tbs'ers Van Mesdag zijn zes keer ongeoorloofd afwezig

(Foto: Google Street View)

In de Van Mesdagkliniek in Groningen is het vorig jaar zes keer voorgekomen dat een tbs'er ongeoorloofd afwezig was.

Geen ontsnapping uit kliniek

Dit betekent niet dat de tbs'ers uit de beveiligde inrichting zijn gevlucht, maar ze hebben zich tijdens een begeleid verlof aan het toezicht onttrokken of ze waren na een verlof niet op de afgesproken plek.



Daling

In alle Nederlandse klinieken zijn vorig jaar 32 tbs'ers ongeoorloofd afwezig geweest. Dit aantal ligt wat lager dan in de afgelopen jaren. Zo gebeurde het in 2014 39 keer en in 2015 49 keer. Dit op een totaal van ongeveer 40.000 keer dat iemand verlof had.



Dit jaar is tot en met april tien keer een tbs'er ongeoorloofd afwezig geweest.



Lees ook:

- Niet teruggekeerde tbs'er Van Mesdag pleegde misdrijf

- Tbs'ers verdwijnen ongeoorloofd uit Van Mesdagkliniek Dit betekent niet dat de tbs'ers uit de beveiligde inrichting zijn gevlucht, maar ze hebben zich tijdens een begeleid verlof aan het toezicht onttrokken of ze waren na een verlof niet op de afgesproken plek.In alle Nederlandse klinieken zijn vorig jaar 32 tbs'ers ongeoorloofd afwezig geweest. Dit aantal ligt wat lager dan in de afgelopen jaren. Zo gebeurde het in 2014 39 keer en in 2015 49 keer. Dit op een totaal van ongeveer 40.000 keer dat iemand verlof had.Dit jaar is tot en met april tien keer een tbs'er ongeoorloofd afwezig geweest.

Door: RTV Noord Correctie melden