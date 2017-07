Verloren gewaande botten Wessel Gansfort zijn teruggevonden

(Foto: Jos Schuurman / FPS)

De botten van de vijftiende eeuwse Groningse theoloog Wessel Gansfort zijn teruggevonden. Lang werd gedacht dat ze waren vernietigd. Volgende week worden de beenderen teruggeplaatst in de Martinikerk in Groningen.

Gansforts beenderen werden sinds de negentiende eeuw bewaard in de kerk. Bij een grote verbouwing van de kerk in 1962, zijn de botten naar het anatomisch laboratorium gebracht om te worden onderzocht.



Vergeten

Een medewerker had ze destijds weggelegd in een kast, maar kon zich dat later niet herinneren. Er werd gedacht dat ze per ongeluk waren vernietigd.



Toen de kast twee jaar geleden werd opgeruimd, stuitte men op de beenderen van de theoloog. Dat is destijds niet bekendgemaakt. Het gaat om de schedel en drie botten van de man die wordt gezien als voorloper van de belangrijke hervormer Maarten Luther.



Terugplaatsing

Volgende week woensdag worden de beenderen teruggeplaatst in de Martinikerk. Daarbij zijn onder meer nakomelingen van de zus van Wessel Gansfort aanwezig. De theoloog leefde van 1419 tot 1489.

Door: RTV Noord