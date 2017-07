Juwelier Henk Oosterhof wordt dinsdag opnieuw gehoord over de faillissementsfraude waarvan hij wordt verdacht. Tijdens de zitting bepaalt de rechter ook of de juwelier langer blijft vastzitten.

Oosterhof werd maandagochtend gehoord bij de rechtbank in Groningen. Maar de rechter-commissaris was niet tevreden over de antwoorden van de juwelier. Hij bleek niet in staat benodigde stukken over te leggen en werd vastgezet in Groningen. Later is hij overgebracht naar de gevangenis in Leeuwarden.Oosterhof kreeg bedenktijd van de rechter om zijn antwoorden te formuleren. Dinsdagochtend krijgt hij dus opnieuw de kans om die antwoorden te geven. Eerder zou Oosterhof drie dagen de tijd krijgen.De juwelierswinkels van Oosterhof in Veendam en Stadskanaal gingen in juni 2016 failliet. Oosterhof en zijn vrouw waren maanden 'zoek' en bleken al die tijd in Spanje te zitten. Hij wordt ervan verdacht spullen aan de boedel onttrokken te hebben, zoals zijn waardevolle klokkenverzameling.