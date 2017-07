SodM is tevreden over meet- en regelprotocol van de NAM

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) is tevreden over het nieuwe meet- en regelprotocol dat de NAM heeft geschreven. Daarmee kan de NAM direct reageren op ontwikkelingen in het gasveld.

Het SodM had de NAM om zo'n protocol gevraagd. Het moet ervoor zorgen dat de NAM de 'hand aan de kraan' kan houden om zo de risico's van de gaswinning beter te beheersen. Het SodM benadrukt dat het dan wel belangrijk is dat de NAM de seismologische modellen verbetert. Dat laatste wil het SodM overigens al sinds 2015.Het nieuwe protocol moet helpen de mogelijkheden te vergroten om het aantal bevingen en de kracht daarvan te verminderen. Er moet zo ook meer inzicht komen over wat de effecten zijn van de ingrepen in de gaswinning.In een brief aan het ministerie van Economische Zaken raadt het SodM de minister af om een Technische Commissie in te stellen, zoals de NAM voorstelt. In plaats daarvan moet er een overlegmoment komen met relevante partijen waarop het SodM toezicht houdt. In dat overlegmoment kan de NAM evalueren over bijvoorbeeld veiligheid en leveringszekerheid.