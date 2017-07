Twaalfhonderd leerlingen krijgen scheikundeles van Nobelprijswinnaar

Les krijgen van een Nobelprijswinnaar, dat gebeurt niet elke dag. Op maandag 10 juli geeft Ben Feringa scheikundeles aan twaalfhonderd basis- en middelbareschoolleerlingen uit Groningen, Friesland en Drenthe.

De Nobelprijswinnaar neemt de kinderen en scholieren mee in de wereld van nieuwe moleculen en toekomstige ontdekkingen. Vragen als: wat kun je met het 'autootje' dat zo'n 80.000 keer kleiner is dan een menselijke haar?, komen voorbij.In de ochtend komen zeshonderd basisschoolleerlingen uit groep 7 en 8 naar de Zernikecampus voor een les over Feringa's onderzoek naar de moleculaire motor, 's middags staat een college voor ruim zeshonderd VWO 4/5-scholieren op het programma.Feringa benadrukte al eerder het belang van goed onderwijs. Tijdens zijn reis naar Stockholm om de Nobelprijs in ontvangst te nemen, bezocht hij een basis- en middelbare school om kinderen te vertellen over moleculen en wat je er allemaal mee kunt bouwen.Zijn eigen fascinatie voor de chemie begon dankzij zijn scheikundeleraar. 'Hij was een goede docent die niet alleen heel boeiend over het vak vertelde, maar ook een link legde naar toepassingen. Hij toonde het verband tussen chemie en medicijnen, kleurstoffen maar ook auto's', aldus Feringa.In 2016 ontving de onderzoeker de Nobelprijs voor Scheikunde voor zijn ontdekking van de 'moleculaire motor', een door licht voortgedreven roterend molecuul. Feringa deelt de prijs met de Fransman Jean-Pierre Sauvage en de Brit Sir James Fraser Stoddart.