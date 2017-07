Actievoerders gebruiken gemeenteraad om zorgen over zoutwinning te uiten

De gemeenteraad van Veendam kan maandagavond een 'verklaring van geen bedenkingen' afgeven, zodat zoutwinningsbedrijf Nedmag een winningsput kan vernieuwen en een gebouw kan renoveren. Maar of dat ook gaat gebeuren is ineens onduidelijk geworden.

Het besluit in de raad leek aanvankelijk een formaliteit, maar nu heeft de raadsvergadering een extra lading gekregen. Een groep inwoners van Kiel-Windeweer en Borgercompagnie is bang dat die plannen van Nedmag ten koste gaan van hun eigen woning en stelt de zoutwinning helemaal ter discussie in de raadsvergadering maandagavond.'We hebben al bodemdaling door gaswinning en een beetje door zoutwinning, en dit zou nog meer bodemdaling betekenen', zegt Jean-Pierre Dessart van de stichting Stop Zoutwinning. 'En meer bodemdaling is ook meer schade.'Jakoba Gräper uit Borgercompagnie voert al jaren een strijd tegen Nedmag. Ze heeft inmiddels een flink dossier opgebouwd. 'Het vervelende is dat je ziet dat er van alles gaande is met je huis, maar we hebben niet de kennis om precies te weten wat er aan de hand is', zegt zij.Maandagavond stapt Gräper met een aantal anderen naar de gemeente Veendam. Een gemeente waar ze in het verleden naar eigen zeggen niet veel aan heeft gehad, maar nu haar hoop op heeft gevestigd.'We hebben het gevoel dat de steun vooral uitgaat naar het bedrijf Nedmag', zegt Gräper. 'En dat wij als bewoners met lege handen staan als we een beroep doen op de gemeente Veendam.'De actievoerders hopen dat de gemeenteraad er voor kiest eerst onderzoek te doen en de 'verklaring van geen bedenkingen' uit te stellen.Verschillende raadsfracties lieten eind vorige week al weten dat er technisch niets mis is met de renovatieplannen van Nedmag, maar dat de gemeente wel iets moet doen met de angst die onder de bevolking leeft.Volgens een woordvoerder van Nedmag heeft een besluit over de 'verklaring van geen bedenkingen' geen directe gevolgen voor de zoutwinning. Nedmag houdt zich naar eigen zeggen aan het bestaande winningsplan.Maar volgens de actievoerders moet er wel iets gebeuren. 'We zitten hier met gestapelde mijnbouw', aldus Dessart. 'Als we schade hebben kunnen we niet aantonen dat het door gaswinning of zoutwinning komt, of door iets anders. Dat is een strijd die je niet kunt winnen.''En dus is het nu tijd om alles eerst eens goed uit te zoeken', zegt Gräper. 'Dit is het moment om tot die overdenkingen te komen.'De actievoerders willen fundamenteel wetenschappelijk onderzoek naar de gevolgen van de gestapelde mijnbouw, voordat Nedmag verder kan gaan. Daar hopen ze vanavond bij de gemeente Veendam een eerste stap in te zetten.Of dat gaat lukken, moet blijken. Maar een ding lijkt zeker: de strijd tussen Nedmag en de actievoerders is voorlopig nog niet voorbij. Ook niet na maandagavond.