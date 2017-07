Nieuwe nieuwbouwregeling per direct van kracht

De nieuwe nieuwbouwregeling van de NAM is af. Dat betekent dat nieuwbouwprojecten die stillagen omdat ze rekening moeten houden met aardbevingen, hervat kunnen worden.

In de nieuwe regeling is de financiële vergoeding om bevingsbestendig te bouwen verhoogd. Daarnaast kunnen er nu ook aanvragen buiten de zogenoemde 0,1g-pga contourlijn worden geaccepteerd.De nieuwe nieuwbouwregeling is het resultaat van overleg tussen de NCG, regionale overheden, maatschappelijke partijen zoals de Groningen Bodembeweging, en de NAM.De regeling is gebasseerd op het Meerjarenprogramma 2017-2021 van de NCG.De nieuwe regeling wordt nog beoordeeld door externe bouwspecialisten. Dat gebeurt op verzoek van regionale bestuurders. Welke specialisten dat zijn is nog niet bekend.De regeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 23 december 2016 en loopt tot 23 december 2018.Bekijk de website van de Nationaal Coördinator Groningen voor meer informatie over de nieuwe regeling.