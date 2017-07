Damster motorfabrikant 'vlucht' naar Nieuwolda

Motorfabriek Absaf in Appingedam verhuist deze zomer naar Nieuwolda. Door aardbevingen en constante trillingen werken de machines niet goed genoeg. 'Als ik hier blijf, ga ik failliet en krijg ik een hartaanval', zegt eigenaar Jan de Jong.

De Jong maakt motorblokken voor historische racemotoren. Zijn producten zijn van zo'n hoge kwaliteit dat ze de hele wereld over gaan, tot aan Japan aan toe. Wie er nu iets wil kopen, moet tot minstens augustus volgend jaar wachten.



Niet nauwkeurig

De Jong werkt al dertig jaar in zijn loods aan de Woldweg in Appingedam. De eerste 25 jaar heeft hij nergens last van, maar sinds de toename van het aantal aardbevingen zijn de problemen begonnen. De vloer verzakt, waardoor machines scheef komen te staan. Daardoor werken ze niet meer nauwkeurig genoeg.



'Sommige onderdelen moet je tot op een honderdste van een milimeter precies vastzetten. Als de machines recht staan, kan ik ervan uitgaan dat ie nauwkeurig werkt. Maar nu de vloer verzakt en de machines scheef staan, moet ik elke keer checken of de onderdelen op de juiste plek zitten. Dat kost me veertig procent meer tijd en dus geld', vertelt De Jong.



Slappe grond

De NAM en het Centrum Veilig Wonen hebben onderzoek gedaan naar de verzakking van de vloer en asbestplaten die los liggen op het dak. Volgens De Jong ontkennen ze dat het gaat om aardbevingsschade: 'Ze zien het niet als probleem. Volgens hen is de grond slap. Maar ik heb 25 jaar lang geen probleem gehad. Nu trilt de grond, dat is het probleem.'



Het Centrum Veilig Wonen laat weten niet op individuele gevallen in te kunnen gaan. Wel zegt het bedrijf dat de zaak op dit moment wordt onderzocht door de onafhankelijke arbiter bodembeweging. Wanneer die uitspraak doet is onbekend.



Hartaanval

De Jong wil niet wachten op een oplossing in Appingedam. Hij heeft het naar eigen zeggen drie jaar geleden gemeld, en er zijn alleen een paar scheuren gedicht. 'Als dit zo doorgaat, krijg ik een hartkwaal omdat ik mezelf erover op ga winden. Dat weet ik nu al. En doordat het me teveel tijd kost om de machines elke keer te controleren, gaat mijn bedrijf failliet.'



De motorfabrikant staat met lege handen. Een gang naar de rechter zit er voor hem niet in: 'Ik wil het wel, maar het is niet te betalen. De rechtsbijstandsverzekering wil het niet dekken en ik heb er zelf geen geld voor.'



Grote tegenzin

Op 31 juli krijgt de geboren Damster de sleutel van zijn woning en nieuwe bedrijfspand in Nieuwolda. Hij gaat met grote tegenzin verhuizen. 'Ik wil hier niet weg. Ik ben hier geboren en getogen, heb het hier prima naar mijn zin, heb geen schulden. Dus ik kijk er niet naar uit. Zeker niet.'

