Stad kraakt kersverse nieuwbouwregeling NAM

De gemeente Groningen kan zich niet vinden in de nieuwe nieuwbouwregeling van de NAM. Dat laat wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) weten. Het Groninger gemeentebestuur heeft bezwaar tegen twee punten uit de maandag in gang gezette regeling.

De regeling is van kracht bij nieuwbouwprojecten waar aardbevingsbestendig gebouwd moet worden, zoals in het Ebbingekwartier in Groningen. De bouwer kan met de nieuwbouwregeling technisch en financieel ondersteund worden.'We vinden de vergoedingspercentages te laag', laat de wethouder weten. Het zou voor projectontwikkelaars nu niet interessant zijn om projecten aan te pakken die aardbevingsbestendig gebouwd moeten worden. De te lage vergoedingen zou ervoor zorgen dat de snelheid van bouwen afneemt. Iets wat ze in de stad absoluut niet willen, omdat Groningen met een tekort aan woningen kampt.Het andere punt dat niet op goedkeuring kan rekenen, is de maatwerkregeling. 'We vinden die te sturend vanuit de NAM. Dat tast de ontwerpvrijheid te veel aan.' Volgens Van der Schaaf heeft de NAM nu meer invloed op onder meer de constructie en de keuze van het materiaal bij de nieuw te bouwen woningen.Volgens de gemeente kan het kersverse plan tot een verslechtering leiden van de woonkwaliteit doordat de NAM over de constructie en het materiaal van nieuwe woningen beslist.De gemeente Groningen gaat nu onafhankelijke partijen inschakelen om te praten over de hoogte van de vergoedingen bij nieuwbouwprojecten die kampen met aardbevingsperikelen. Ook wordt advies gevraagd over een herziening van de maatwerkregeling.Op 1 oktober moeten de adviezen binnen zijn. Van der Schaaf is optimistisch over het inpassen van die adviezen. Volgens hem gaan de Nationaal Coördinator Groningen en de NAM die adviezen overnemen.