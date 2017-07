Vermist: waar is Lena (14) uit Groningen?

Lena Rozema (14) (Foto: Politie)

De politie is op zoek naar de 14-jarige Lena Rozema. Het meisje is sinds 6 mei vermist uit de instelling in Groningen waar ze tijdelijk verbleef. Ondanks diverse tips en onderzoeken ontbreekt ieder spoor van Lena.

Lena heeft een normaal postuur, is 167 cm lang en draagt haar haar meestal los of in een knot. Bij haar verdwijning droeg ze een roze jas, een wit hemd, spijkerbroek en zwarte Nikes.



Heb je informatie over waar Lena is? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844.

Door: RTV Noord Correctie melden