Kogel is door de kerk: Bryan Linssen naar Vitesse

FC Groningen heeft met Vitesse een akkoord bereikt over een transfer van Bryan Linssen naar Arnhem. De aanvaller heeft bij de bekerwinnaar een contract van drie seizoenen getekend.

In Arnhem gaat hij onder andere spelen met Tim Matavz en Arnold Kruiswijk, die ook een verleden hebben bij FC Groningen.'Het is wel een bizar toeval dat ik nu opnieuw de overstap maak naar de bekerwinnaar en dus wedstrijden om de Johan Cruijff Schaal en de groepsfase van de Europa League mag gaan spelen, net als twee jaar terug toen ik van Heracles Almelo naar bekerwinnaar FC Groningen kwam', laat Linssen weten.Volgens manager technische zaken Peter Jeltema was het aflopende contract van Linssen de reden om met Vitesse in gesprek te gaan. 'We zijn in onderhandeling gegaan en dat leidde snel tot deze uitkomst. Wij begrijpen heel goed dat Bryan een speler is, die aanspreekt bij ons publiek.' FC Groningen gaat opzoek naar een waardige opvolger, aldus Jeltema.Linssen zegt niet van plan te zijn geweest zijn nog één jaar doorlopende overeenkomst met FC Groningen te verlengen. 'Dan is het logisch dat de club aan een transfer denkt.'Bryan Linssen had in het Noordlease Stadion nog een doorlopende verbintenis tot medio 2018. Hij voetbalde sinds het seizoen 2015/2016 voor de Trots van het Noorden. Linssen speelde in totaal 70 officiële wedstrijden voor FC Groningen. Daarin scoorde hij 16 keer.