Nic. voegt oude bekende toe aan trainersstaf

Nic. heeft de technische staf aangevuld met Mark Bakker. De oud-speler van de Groningse korfbalvereniging komt samen met Johan van Tilburg over van Rodenburg uit Leek.

Het tweetal zal komend seizoen samen met Thomas Echten en hoofdcoach Jan Jouke Flokstra aan het roer staan van de hoofdmacht.Bakker is voor Nic. geen onbekende. In het verleden heeft de Assenaar als speler al in de hoofdmacht van Nic. gespeeld. Hij was schutter, kroonde zich in wedstrijden veelvuldig tot topscorer en stond bekend als 'De Beuker.''Ik ben blij met de komst van de heren', erkent hoofdcoach Flokstra. 'Ik hoop dat er nog een paar spelers bij komen die de uitdaging aan willen gaan het maximale uit zichzelf te halen. Met deze staf bieden we in elk geval een mooie gelegenheid.'