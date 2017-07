Dierenpark Emmen krijgt 298.000 nieuwe (papieren) bewoners

(Foto: RTV Noord)

De bijna 300.000 kraanvogels die werden gevouwen naar aanleiding van het neerschieten van de MH17, drie jaar geleden, worden over twee weken tentoongesteld in Emmen. Om precies te zijn in het Afrikahuis van voormalig Dierentuin Emmen.





Verhuisdozen

'We wilden voor elk slachtoffer van MH17 duizend kraanvogels vouwen', verklaart Dijkstra het aantal. Ze heeft inmiddels 'dik zestige verhuisdozen' met kraanvogels naar de voormalige dierentuin in Emmen gebracht. Een bevriende kunstenaar heeft in overleg met de gemeente het Afrikahuis als tentoonstellingsruimte geregeld voor Dijkstra.



Tentoonstelling

Ze heeft al een idee hoe ze de kleine, papieren kunstwerken gaat etaleren. 'Ik denk dat ik mensen de massa ga laten ervaren van de 298.000 kraanvogels. Volgens mij heeft dat een hele impact. Ik krijg er nu alweer kippenvel van, en dan te bedenken dat zoveel mensen meegeholpen hebben aan dit project. Het biedt de vouwers hoop, maar ook alle nabestaanden.'



Vanaf maandag 17 juli zijn de kraanvogels te bewonderen, de dag dat drie jaar geleden de ramp zich voltrok. Daarna zijn de deuren van het Afrikahuis geopend van woensdag tot en met zondag van 11.00 tot 17.00 uur.



Door: Jonathan Ploeg Correctie melden