Officier van justitie: 'Mocht u wel zo naïef zijn?'

'Mocht u wel zo naïef zijn?', dat zei de rechter vandaag tegen een 31-jarige vrouw uit Groningen. Het openbaar ministerie verweet de vrouw dat ze heeft geprofiteerd van goederen die afkomstig waren van criminele activiteiten en eiste 120 uur werkstraf.

De vrouw is de vriendin van een verdachte die vanochtend terechtstond voor het kweken van hennep. Tegen hem werd 2,5 jaar cel geëist. Ze hebben een LAT-relatie.Bij een doorzoeking van de woning werd veel geld gevonden, zo lag er 114.000 euro in de kast. Daarnaast stonden er in het huis dure spullen. Zo was in elke kamer een televisie aanwezig en werd een auto in contanten afgerekend.De vrouw zegt dat ze echt niet wist waar het geld voor de spullen vandaan kwam.