GroenLinks: Overweeg andere exploitant voor Gronings gas

Kamerlid Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) in de Tweede Kamer (Foto: Bart Maat (ANP))

Als het aan GroenLinks in de Tweede Kamer ligt, komt er een ander bedrijf dat het gas uit de Groninger bodem gaat halen.

De partij is klaar met de NAM en wil dat minister Kamp op zoek gaat naar alternatieven.Volgens GroenLinks-kamerlid dient ze dinsdagmiddag bij het kamerdebat over het gasgebouw een voorstel in om de NAM op een zijspoor te zetten.