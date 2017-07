SP: 'Contra-experts en arbiter móeten in nieuw schadeprotocol'

Contra-experts en arbiters móeten in het nieuwe schadeprotocol zijn opgenomen. Dat wil de SP in de Tweede Kamer.

De partij dient dinsdagmiddag een motie in om die experts te behouden. De Tweede Kamer debatteert dinsdagmiddag met minister Kamp over de afhandeling van de aardbevingsschade in onze provincie.'Een van de weinige dingen waar bewoners nog vertrouwen in hebben is juist die contra-expertise en de arbiter. En dat móet blijven', zegt het Groningse SP Kamerlid Sandra Beckerman. 'Marlene Bakker zong het al:Groningers vragen helemaal niet zo veel', zegt Beckerman. 'En dan doet Kamp er ook steeds een onsje af. Het is zo ongelofelijk pijnlijk. De menselijk maat en de ruimhartigheid moeten voorop staan in het nieuwe schadeprotocol'.Beckerman hoopt dat het voorstel een meerderheid in de Tweede Kamer krijgt, maar heeft er niet veel vertrouwen in. 'Veel partijen in de Kamer zijn het zat, helaas de VVD niet. Minister Kamp en de VVD zien kennelijk nog steeds niet hoe groot de ramp is die is aangericht. Maar ik hoop toch op een meerderheid'.De SP staat niet alleen in de wens om de contra-experts in het nieuwe schadeprotocol te houden. De Groninger Bodembeweging (GBB) en het Groninger Gasberaad maken zich in onderhandelingen met Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders hard voor de experts.Volgens de GBB en het Gasberaad is het ontbreken van een contra-expert nadelig voor gedupeerden bij een eventuele gang naar de arbiter, bij onenigheid over het schadegeval.