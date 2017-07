Arjan Marchand wint de Onstwedderomloop

De stad Groninger loper Arjan Marchand heeft zich maandag tot winnaar gekroond van de Onstwedderomloop. De loop omvatte 10.000 meter, en maakte deel uit van het Schutrups Loopcircuit.

Marchand nam in de tweede van vier ronden van 2,5 kilometer afstand van medevluchter Freek Hoolsema uit Assen. Zijn winnende tijd was 32.49 minuten. Freek Hoolsema uit Assen finishte bijna 1 minuut later en Gerard Vos uit Appingedam werd derde op 1.24 minuut.De Duitse Kerstin Evers domineerde de vrouwenwedstrijd met Janke van der Laan uit Winschoten als tweede en Lydia Doornbos uit Appingedam als derde. Evers was 39.31 minuten onderweg.