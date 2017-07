Provincie: Marum moet meer vergunninghouders onderbrengen

Tijdens een overleg over het onderbrengen van vergunninghouders is de provincie met gestrekt been ingekomen op de gemeente Marum. Dat zegt burgemeester Henk Kosmeijer van Marum. De burgemeester wil nu in gesprek met gedeputeerde Patrick Brouns (CDA) om de lucht te klaren.

Vergunninghouders zijn asielzoekers die als vluchteling worden erkend. Ze hebben een verblijfsvergunning en mogen een opleiding volgen en gaan werken in Nederland.Marum had per 1 juli zes vergunninghouders van onderdak moeten voorzien. Dat is niet gelukt. 'Maar aan een oplossing wordt wel hard gewerkt', liet Kosmeijer op het provinciehuis weten.Maar tijdens het gesprek bleek de provincie weinig begrip te hebben. 'Toen ging een ambtenaar van de provincie er met gestrekt been in. Dat heeft ons hogelijk verbaasd. We willen een gesprek met de gedeputeerde om opheldering te krijgen.'Want, zo zegt de burgemeester, de oplossing voor Marum is in zicht. Een oplossing die tijd nodig heeft. Het gemeentebestuur wil namelijk niet speciaal voor vergunninghouders woonruimte bouwen. 'Dat komt dan op termijn leeg te staan en dat is alleen maar geldverkwisting', zegt Kosmeijer.In het Westerkwartier werken de vier gemeenten gezamenlijk aan het onderbrengen van vergunninghouders. Volgens de burgemeester van Marum was de provincie minder onder de indruk. Marum moest dus voor 1 juli zes mensen ondergebracht hebben, maar dat is ze niet gelukt. 'Maar we hebben wel zestig procent weggewerkt van de gezamenlijke achterstand die we in het Westerkwartier hebben. Daar ben ik trots op.'Het eerstvolgende meetpunt is op 1 december. Dan moet Marum, wat betreft de provincie, de zes vergunninghouders van onderdak hebben voorzien. Burgemeester Henk Kosmeijer verwacht dat de mensen dan een eigen dak boven hun hoofd hebben.