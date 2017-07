Noordelijk Belastingkantoor kan aan de slag

Maandag is het Noordelijk Belastingkantoor van start gegaan. Vanaf nu krijgen inwoners van de gemeente Groningen één aanslagbiljet op de deurmat voor de waterschaps- en gemeentelijke belastingen.

Het belastingkantoor voor stadjers bestaat uit de gemeente Groningen en de drie noorderlijke waterschappen: Noorderzijlvest, Hunze en Aa's en Wetterskip Frsylan. Door die samenwerking krijgen stadjers nog maar één aanslagbiljet voor lokale heffingen.Mensen die niet in de stad wonen, maar wel afhankelijk zijn van één van de drie waterschappen, krijgen hun aanslag voor de waterschapsbelasting ook via het Noorderlijk Belastingkantoor.De samenwerking moet op jaarbasis 1,9 miljoen euro opleveren. Het kantoor is er een half jaar later dan in eerste instantie werd gedacht. Onderzoek naar de haalbaarheid van het Noordelijk Belastingkantoor duurde langer dan verwacht.