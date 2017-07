Ontevredenheid omdat Nedmag mag uitbreiden

Zoutwinningsbedrijf Nedmag mag de winlocatie bij Borgercompagnie vernieuwen en het mag daarbij twee nieuwe zoutputten aanboren. Met een nipte meerderheid is de gemeenteraad van Veendam daar mee akkoord gegaan.

In en rondom Borgercompagnie heerst weerstand tegen de zoutwinning. Een groep bewoners klaagt dat de schade aan hun huizen komt door de zoutwinning. De publieke raadstribune was dan ook gevuld met veelal tegenstanders. Niet alleen uit Borgercompagnie, maar ook uit Kiel-Windeweer en Zuidlaarderveen.Het was aan de gemeenteraad om al dan niet een zogenoemde 'verklaring van geen bedenkingen' af te geven. Dat leek aanvankelijk een formaliteit, maar door de grote weerstand werd het een beladen punt in de raadsvergadering.De fracties van de SP, PvdA en VUK vonden de onrust onder de bevolking reden genoeg om de verklaring niet af te willen geven. Maar GemeenteBelangen, CDA, ChristenUnie, D66 en de VVD zagen het anders en stemden voor. En zo kwam het voorstel dus met de kleinst mogelijke meerderheid door de gemeenteraad: elf voor en tien tegen.De grootste fractie in de Veendammer raad, GemeenteBelangen, stelde wel een aantal voorwaarden. Zo wil de partij onder meer dat geluidsoverlast continu wordt gemonitord en dat er jaarlijks metingen worden verricht naar de bodemdaling. Directeur Bert Jan Bruning van Nedmag heeft toegezegd daar iets mee te gaan doen.'De meeste toezeggingen hanteren we min of meer al', aldus Bruning. 'Maar we communiceren wel onvoldoende. Dat moet ik beamen. Daar moeten we een stap in maken en daar gaan we wat aan doen.'De directeur van Nedmag is blij dat er nu duidelijkheid is, maar toch heeft Bruning naar eigen zeggen gemengde gevoelens overhouden aan de avond. 'Er is weerstand. We weten hoe gevoelig mijnbouw ligt en daar moeten we iets aan doen. Wij zullen als Nedmag alles uit de kast halen om het vertrouwen terug te winnen. Iedereen moet daar z'n steentje aan bijdragen.'De bewoners druipen nog tijdens de raadsvergadering af. 'We zagen het wel een beetje aankomen, maar we zijn er natuurlijk niet blij mee', zegt Jean Pierre Dessart van de Stichting Stop Zoutwinning. 'Er is gesproken over meer metingen, monitoring en een schadeprotocol. Maar de bodem blijft dalen en er is nog nooit een schadebedrag uitgekeerd door Nedmag.'Waar de bewoners zich aan vast kunnen houden, zijn de toezeggingen die zijn gedaan. 'Dat vinden we niet genoeg, maar toch', zegt Dessart. 'Er is veel aandacht voor geweest in de raad. We hebben dus wel iets gekregen, maar dat kan ik wel een Pyrrusoverwinning noemen.'Dessart geeft aan dat de Stichting Stop Zoutwinning zich gaat beraden op vervolgstappen.