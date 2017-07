Lange file door ongeluk op A7

(Foto: Rob Mulder)

Op de A7 Groningen richting Hoogezand is dinsdagmorgen ter hoogte van Westerbroek een ongeluk gebeurd, waardoor er een lange file is ontstaan.

Een vrachtwagen is in botsing gekomen met een personenauto. Er is niemand gewond geraakt.



De vertraging is opgelopen tot een kwartier. Er is 1 rijstrook beschikbaar. De stremming duurt tot 9.00 uur.

