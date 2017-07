Beter Weters Sport: Wat brengt de Tour de France ons dit jaar?

De Tour de France is zaterdag van start gegaan in een regenachtig Düsseldorf. Via Duitsland, België en Luxemburg arriveerde het peloton maandag in Frankrijk. De komende weken kijken vele sportliefhebbers weer dagelijks uit naar de finish van de Touretappe, met als grote vraag: wie wint er dit jaar?

Als je de verhalen leest na het eerste Tourweekend heeft Chris Froome de Tour al gewonnen. Dat is wel heel voorbarig op basis van een tijdritje van veertien kilometer. Zeker, Froome behoort tot de vijf favorieten, maar ook voor hem is Parijs nog ver. En laten we niet vergeten dat Froome dit seizoen niet bijster indrukwekkend heeft gepresteerd. Hij heeft dit jaar nog geen koers gewonnen. Maar ook dat zegt niets, want als ze iets kunnen bij Sky, is het renners op het juiste moment laten pieken. En ja, ook zijn ploeg is sterk.Wat dat betreft is het 2017-record van Richie Porte beter, hij staat al op vijf zeges. Maar hij heeft altijd wel een of twee zwakke dagen in grote ronden. Dat is zijn achilleshiel. Van Fabio Aru en Romain Bardet verwacht ik ook wel een en ander. Ik zie daarom best wel een spannende Tour in het verschiet, met als dark horse een Zuid-Afrikaan, genaamd Louis Meintjes. Een mannetje om in de gaten te houden.Ik ga voor Porte. 26 jaar en in de kracht van zijn leven. Vorig jaar een knappe vijfde plek, hij gaat nu voor de hoofdprijs. Froome loopt tegen de lamp. Je kunt nooit vier keer op een normale manier de Tour winnen. Dat is in het verleden al vaak genoeg bewezen. Met hem heb ik altijd een vieze smaak in de mond, hetzelfde als destijds met de Astana-ploeg.Mollema in een knechtenrol vind ik jammer. Hij doet zichzelf tekort hierin. Groenewegen gaat een etappe winnen en Gesink zal een keer toeslaan in de bergen. Ik ga er weer voor zitten. Gewoon een hele etappe bekijken van begin tot het eind. Tom Dumoulin heeft weliswaar de Giro gewonnen maar ik sla de Tour de France hoger aan. Maar dat is persoonlijk, ondanks zijn knappe prestatie.Chris Froome zette zaterdag meteen de toon in de tijdrit van veertien kilometer. Porte, Quintana, Bardet en Contador verloren allen meer dan een halve minuut. Onze Bauke één minuut en achttien seconden. Bovendien verliest Movistar meteen al Valverde door een valpartij. Wat mij betreft is het dan een gelopen koers.Froome en Team Sky gaan deze Tour controleren. De rest gaat voor dagsuccessen. Peter Sagan liet al zien hoe dat moet. Als outsider tip ik de Pool Rafal Majka. Ondanks alle beschouwingen hoopt iedereen op een sensationele Tour met veel Nederlandse glorie en aan het einde Bauke in het geel op de Champs-Elysées.Ik gok op een andere winnaar deze Tour. Froome heeft mij nog niet kunnen overtuigen dit seizoen, al was zijn tijdrit in Düsseldorf de beste van alle klassementsrenners. Dit betekent tegelijkertijd dat het ook een spannende Ronde van Frankrijk gaat worden. Veel renners zijn gelijkwaardig. Kleine details zullen de doorslag geven.Ik voorspel dat het verschil tussen de top drie van het algemeen klassement in Parijs niet meer dan zo'n anderhalve minuut zal bedragen. In de strijd om het geel zal helaas geen Nederlander meedoen. En dat juist in een periode dat zes à zeven landgenoten met gemak 'top vijf' kunnen rijden in de Tour. Op het moment dat je kunt oogsten doe je niet mee of heb je een andere rol binnen de ploeg. Slechte zaak voor het Nederlandse wielrennen en de fans. Nu is het hopen op een etappezege van Gesink of een sterke bijdrage van Mollema aan het geel van Contador.Het wereldrecord neuzelen over de Tour is weer gebroken in een groepsapp. Werkelijk elke mogelijke beschouwing is langsgekomen en er is weer rijkelijk met desinformatie gestrooid. Alles voor de winst in het ploegleiderspel. Maar de Tour is begonnen. Mijn jongens zijn er klaar voor. Hopelijk.Door zijn magere resultaten in de voorbereiding heb ik gegokt dat Froome het niet gaat doen en heb ik Bardet en Porte genomen. Maar Froome lijkt met zand gestrooid te hebben of is op het juiste moment weer uitstekend geprepareerd. Net als de hele Sky-ploeg. Froomie zal soeverein in het geel naar Parijs rijden. Weer geen ploegleiderwinst voor mij. Ach, hoogste prioriteit is nu dat ik mijn collega’s goed instrueer mij onder geen beding te storen tijdens de etappefinale!