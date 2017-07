Lopend Vuur: Roken moet verboden worden

Voor het eerst in vijf jaar roken Nederlanders weer meer sigaretten, blijkt uit onderzoek van KPMG. In 2016 werden in Nederland in totaal 12 miljard sigaretten gerookt. Dat is 200 miljoen meer dan in 2015.

Roken was vandaag nog een keer in het nieuws, want de Nederlandse strafzaak tegen de tabaksindustrie krijgt navolging in het buitenland. In 17 landen wordt onderzocht of tabaksproducenten kunnen worden aangeklaagd wegens moord of zware mishandeling.In ons land wil advocaat Bénédicte Ficq namens twee ex-rokers en KWF Kankerbestrijding de tabaksindustrie voor de rechter slepen omdat rokers vals zouden worden voorgelicht over de echte schade die roken kan veroorzaken.