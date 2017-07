Brand in jeugdsoos 't Kon Amper in Schildwolde

In Schildwolde heeft dinsdagmorgen brand gewoed in jeugdsoos 't Kon Amper. De brand is ontstaan bij de geiser.

De schade is groot door de enorme rookontwikkeling die bij de brand gepaard ging. De nabijgelegen basisschool Obs De Meent werd uit voorzorg ontruimd. De kinderen stonden enige tijd op straat.



Er is niemand gewond geraakt.

