Girowinnaar Dumoulin komt naar Surhuisterveen

(Foto: Cor Vos/Team Sunweb)

Tom Dumoulin gaat de profronde van Surhuisterveen fietsen. Het is een van de wielercriteriums in de week na de Tour de France. De eerste Nederlandse winnaar van de Giro d'Italia ooit rijdt niet mee in Frankrijk.

Naast Dumoulin staat ook Pieter Weening uit Harkema aan de start. Vorig jaar won Tourwinnaar Chris Froome in een eindsprint van Bauke Mollema. De profronde van Surhuisterveen wordt op 25 juli gereden.

Door: RTV Noord