Als ze Groningers missen zijn ze karpervissen

Nico Haak zong het en de Groningers doen het bij bosjes: vissen. Vergelijkingssite Beslist.nl weet ook welke vorm van vissen het populairst is in onze provincie.

Uit onderzoek van de site blijkt dat karpervissen het meest populair is in onze provincie. De Groninger hengelsporters zoeken op internet veel naar benodigdheden voor het vissen op karper. Termen als werpmolens, nylonlijn en karperhengels wordt ingevuld in de zoekmachines.De hengelsport is populair in onze provincie. Tienduizenden Groningers zijn aangesloten bij de Hengelsport Federatie Groningen-Drenthe. In Drenthe wordt het meest gezocht op vliegvissen.Beslist.nl heeft aan de hand van de internetgegevens ook de gemiddelde visser kunnen construeren. Het is een man en hij is 51 jaar oud.Bekijk de hele infographic van de website hier Sportvissen razend populair (2009)