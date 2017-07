Buitenlanders op scheepswerf GS Yard na jarenlange strijd niet meer onderbetaald

Buitenlandse werknemers op scheepswerven gaan evenveel verdienen als Nederlanders. Vakbond FNV heeft daarover na jaren strijden een akkoord bereikt met scheepswerf GS Yard in Waterhuizen en uitzendbureau Den Breejen Work.

Alle buitenlanders die via de twee bedrijven werken, vallen in de toekomst onder de cao voor metalelektro en bouwen een pensioen op. Scheepswerf GS Yard heeft momenteel via Den Breejen 162 Roemenen in dienst. Zij worden met terugwerkende kracht schadeloos gesteld. GS Yard raakte in 2016 samen met een aantal andere scheepswerven in opspraak, vanwege het onderbetalen van de Roemeense arbeiders . Ze waren allemaal in dienst via uitzendbureau Den Breejen.'GS Yard was het putje van de Noord-Nederlandse scheepsbouw, die begon met het inhuren van goedkope arbeidskrachten. Het is ook deze werf waar de arbeidsinspectie constateerde dat Roemenen fors werden onderbetaald', zegt FNV-bestuurder Albert Kuiper.'De FNV is erg tevreden dat Den Breejen en GS Yard nu het goede voorbeeld geven met dit unieke akkoord. Het is een belangrijke eerste stap in een sector die verslaafd is aan het inzetten en onderbetalen van goedkope buitenlandse arbeidskrachten.'In het akkoord zijn afspraken gemaakt over de handhaving. Zowel Den Breejen als GS Yard zeggen toe volledig mee te werken bij controle op de arbeidsvoorwaarden.