Buitenlanders op scheepswerf verdienen na jaren strijd net zoveel als Nederlanders

Buitenlandse werknemers op scheepswerven gaan evenveel verdienen als Nederlanders. Vakbond FNV heeft daarover na jaren strijden een akkoord bereikt met scheepswerf GS Yard in Waterhuizen en uitzendbureau Den Breejen Work.

Alle buitenlanders die via de twee bedrijven werken, vallen in de toekomst onder de cao voor metalelektro en bouwen een pensioen op. Scheepswerf GS Yard heeft momenteel via Den Breejen 162 Roemenen in dienst. Zij worden met terugwerkende kracht schadeloos gesteld. GS Yard raakte in 2016 samen met een aantal andere scheepswerven in opspraak, vanwege het onderbetalen van de Roemeense arbeiders . Ze waren allemaal in dienst via uitzendbureau Den Breejen.'GS Yard was het putje van de Noord-Nederlandse scheepsbouw, die begon met het inhuren van goedkope arbeidskrachten. Het is ook deze werf waar de arbeidsinspectie constateerde dat Roemenen fors werden onderbetaald', zegt FNV-bestuurder Albert Kuiper.'De FNV is erg tevreden dat Den Breejen en GS Yard nu het goede voorbeeld geven met dit unieke akkoord. Het is een belangrijke eerste stap in een sector die verslaafd is aan het inzetten en onderbetalen van goedkope buitenlandse arbeidskrachten.'In het akkoord zijn afspraken gemaakt over de handhaving. Zowel Den Breejen als GS Yard zeggen toe volledig mee te werken bij controle op de arbeidsvoorwaarden.GS Yard had twee keuzes: of instemmen met betere arbeidsvoorwaarden voor buitenlanders of afwachten wat de gevolgen zouden zijn van nieuwe juridische procedures die door FNV Metaal zouden worden gestart.Directeur Daniel Gausch koos voor de eerste optie, al is het zeker niet van harte. 'Het wordt moeilijk', zegt hij. 'Onze concurrentiepotitie ten opzicht van de lage lonenlanden wordt slechter. De verwachting is dat het aantal opdrachten in de scheepsbouw over een paar jaar weer gaat aantrekken. Aan ons de taak die periode te overbruggen'.Ook al lijkt het een opsteker voor de Roemenen, hun gezichten staan niet blij als ze in de lunchpauze door de vakbond worden toegesproken. Is hun werkgever ongeveer 50 procent meer kwijt aan loonkosten, van dat bedrag zien ze maar een klein deel op hun bankrekening terug. Het grootste deel gaat op aan premies en belastingen.Door de nieuwe afspraken worden ze duurder dan hun Nederlandse collega's. Dat komt omdat ze nagenoeg allemaal via een uitzendbureau werken, dat ook betaald moet worden. De kans bestaat dat de werkgever straks geen buitenlandse werknemers meer in dienst wil hebben.'Dat is mogelijk', zegt bestuurder Albert Kuiper van FNV Metaal. 'Maar nu is er tenminste weer sprake van gelijke kansen voor iedereen'. Hij hoopt dat na GS Yard ook andere scheepswerven over stag zullen gaan en nieuwe afspraken gaan maken over de beloning van buitenlandse werknemers.