Juwelier Oosterhof: 'Ik heb nog steeds het gevoel dat ik niet failliet ben'

De van faillissementsfraude verdachte juwelier Henk Oosterhof hoort dinsdagmiddag voor 17.00 uur of hij blijft vastzitten. Oosterhof werd maandag vastgezet, omdat hij op vragen van de Groninger rechtbank 'niet afdoende' antwoord gaf tijdens een faillissementsverhoor.

Oosterhof is het er niet mee eens dat hij vastzit en beroept zich op zijn zwijgrecht. Hij wil pas openheid van zaken geven tegenover de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD), die hem later deze maand verhoort.Oosterhof bracht de nacht door in de gevangenis in Leeuwarden. 'De Rabobank heeft mij de kop eraf geslagen. Ik heb nog steeds het gevoel dat ik niet failliet ben. Want ik had genoeg! Alleen wilden ze geen oplossing met mij', zei hij dinsdag op de zitting.'Ik ben zeer teleurgesteld en ben er maanden kapot van geweest. En mijn vrouw is er nu ziek van. Wij zijn hardwerkende ondernemers. Ik heb me dood gewerkt, zestig, zeventig uur in de week. En dan wordt gewoon je kop er afgehakt. Er was niet te praten.'Oosterhof gaf toe dat hij zijn antieke klokkenverzameling heeft verkocht. Maar waar het geld daarvan is, wilde hij niet zeggen tegen curator Jan Hein Mastenbroek. Ook weigerde hij openheid van zaken te geven over de verkoop van zijn woning in Spanje.