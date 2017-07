Grasbaanracer Hummel maakt dankzij blessure debuut op wereldkampioenschap

Grasbaanracer Romano Hummel uit Hoogkerk komt zondag voor het eerst in actie bij een WK wedstrijd. Hij is toegevoegd aan het deelnemersveld vanwege een blessure van de Tsjech Hynek Stichauer. De 18-jarige Hummel stond op de reservelijst.

De races zijn in het Duitse Mühldorf. Het is de derde wedstrijd van de WK Langbaan cyclus. Daarna volgen nog twee wedstrijden, waaronder in Eenrum op 20 augustus. Of Hummel daar ook rijdt is onzeker.Hummel plaatste zich onlangs voor de WK Challenge waarbij een startticket is te verdienen voor de WK Langbaan wedstrijden voor 2018.Dirk Fabriek uit Stadskanaal staat ook aan de start in Mühldorf. Hij behaalde in de eerste twee wedstrijden van het WK 16 punten. In het klassement staat hij in de middenmoot.