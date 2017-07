Social Club in Stad vraagt burgemeester om legale wietkweek

De Social Club in de stad Groningen heeft burgemeester Peter den Oudsten een brief gestuurd met de vraag of in de gemeente legaal wiet gekweekt mag worden.

De Social Club verstrekt medicinale wietolie voor mensen met spierziektes en kanker en heeft acht vestigingen in het land, waaronder in Stad. Niet alleen Den Oudsten kreeg een brief, ook zeven andere burgemeesters en het ministerie.De wietolie van de Social Club wordt gedoogd, maar kweken van wiet is illegaal. 'We willen nu gewoon duidelijkheid van de politiek', zegt Rinus Beintema, oprichter van de Social Club.'Gedogen is prima, maar wij willen professionaliseren. Zoals een voedingssupplement geproduceerd wordt, zien we het ook graag bij ons product. En als het illegaal blijft, is dat een heel groot risico. Wij willen de impasse doorbreken, hopelijk gaat deze brief leiden tot een gesprek met de burgemeesters.'Als de brief niet het effect heeft waarop Beintema hoopt, blijft de Social Club gewoon doorgaan met haar werkzaamheden. 'Maar natuurlijk hopen we op een gesprek tussen de politici en Den Haag. En dan kunnen ze wijzen op wat wij de afgelopen achttien maanden gepresteerd hebben. 'Bekijk een reportage over de Social Club uit 2016: