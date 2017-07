Demonstratie tegen 'seksisme en fascisme' van Thierry Baudet in Stad

Thierry Baudet (l) en Theo Hiddema (Foto: Jerry Lampen/ ANP)

Politici Thierry Baudet en Theo Hiddema van de partij Forum voor Democratie (FVD) komen zaterdag naar Groningen, maar kunnen een demonstratie als ontvangst verwachten. Dat kondigen de organisatoren aan.

Het gaat om Comite Groningen Tolerant (CGT) en de Anti Fascistische Aktie (AFA). De twee politici komen naar een nog onbekende locatie om hun kiezers te bedanken en te vertellen over de ideeën van de partij.



Uitspraken

Maar de demonstranten zitten niet te wachten op Baudet en Hiddema, vanwege de 'gevaarlijke ideeën' van de partij. Om dat kracht bij te zetten, hebben CGT en AFA een aantal uitspraken van Baudet en Hiddema opgeschreven.



Hier een paar voorbeelden:



-'Er is een reden waarom alle Nobelprijs-winnaars blank zijn.'

Thierry Baudet tegen Kiza Magendane, 2015



-'Als een vrouw “nee” zegt moet je niet denken “O, ze wil het niet”, dan moet je zeggen: “Schatje, we gaan nog even wat drinken.”

Gewoon nog even aandringen.'

Thierry Baudet in De Wereld Draait Door



-'Feministen zijn allemaal slonsjes, die een verklaring zoeken voor hun eigen armzaligheid.'

Theo Hiddema in de Volkskrant 6 juni 2017



Locatie onbekend

Waar de demonstratie wordt gehouden, laten CGT en AFA afhangen van de locatie waar FVD komt. 'Dat is dus nog even afwachten', laat een woordvoerder weten. We gaan er in ieder geval met spandoeken en flyers staan. Of er ook sprekers zijn, weet ik nog niet. Maar we laten sowieso van ons horen.'

Door: RTV Noord Correctie melden